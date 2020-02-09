صنعاء.. المليشيا تفرض جبايات مالية وعينية جديدة على رجال المال والأعمال

الأحد 9 فبراير 2020

ألزمت مليشيات الحوثي الإرهابية مديري مديريات أمانة العاصمة الموالين لها بفرض جبايات مالية ومواد غذائية وملابس شتوية على التجار ورجال المال والأعمال تحت مسمى دعم مقاتليها.

وذكرت مصادر محلية أن قيادة المليشيات بأمانة العاصمة ألزمت عدداً من مدراء مديريات أمانة العاصمة بفرض جبايات مالية ومواد غذائية وملابس شتوية على التجار ورجال المال والأعمال تحت مسمى دعم مقاتليها المرابطين بالجبهات.

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وأشارت المصادر أن مشرفي المليشيات ومديري المديريات الموالين لها قاموا بالنزول الميداني إلى عدد من التجار ورجال المال والأعمال وفرضوا على كل منهم تقديم مبلغ ما بين (مليون ريال - ثلاثة ملايين ريال) تحت مسمى تقديم قوافل مالية وغذائية لمقاتليها بالجبهات تحت مسمى "البنيان المرصوص".

وأوضحت المصادر أن المبالغ التي تحصلتها الميليشيات من قبل التجار ورجال المال والأعمال في عدد من مديريات الأمانة تقدر بـ 70 مليون ريال.

ولفتت إلى أن مشرفي المليشيات ومدراء المديريات الموالين لها أجبروا تجارا آخرين تقديم مواد غذائية متنوعة وملابس شتوية وابقار واغنام من بعض الجزارين.