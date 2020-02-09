صحيفة تتحدث عن وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بدبي 

الأحد 9 فبراير 2020

أكدت صحيفة خليجية، حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون بيئة العمل في جميع دوائر الحكومة بيئة مثالية، يتنافس فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن، ومن هذا المنطلق جاء اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعاملين في حكومة دبي، وتشكل الوثيقة إطاراً تنظيمياً وقانونياً للقيم والسلوكيات والواجبات التي ينبغي على موظفي الحكومة الالتزام بها أثناء شغلهم للوظيفة العامة داخل وخارج مقر العمل، وفي كل ما يتعلق بتأديتهم الوظيفة وفقاً للتشريعات السارية.



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وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد أكد أن حكومة دبي تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن الارتقاء بالموارد البشرية، وقال سموه: "تسخّر حكومة دبي كل إمكاناتها لتقديم الدعم اللازم للعنصر البشري والاستثمار في تهيئة البيئة النموذجية التي تعينه على تقديم أفضل أداء ممكن، وتطوير مهاراته وتأهيله، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، لمواكبة التحوّل المتسارع في طبيعة العمل الحكومي، وضمان استدامة خططنا التنموية وتحقيق غاياتنا وطموحاتنا".

وأضافت في الختام أن اعتماد الوثيقة جاء تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز بيئة العمل، وتوفير كل الضمانات والقواعد والأسس التي تكفل للموظف أن يقوم بمهامه وواجبه على أفضل صورة ممكنة، بعيداً عن الأهواء والمصالح الشخصية.. لافتة إلى أنها تأتي انطلاقاً من مبادئ الولاء والانتماء للوطن، وإيماناً بأن المصلحة العامة هي الغاية الأساسية والأولى التي يجب أن يحرص عليها الموظف خلال قيامه بواجباته الوظيفية.