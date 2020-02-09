شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني يقطع الإنترنت مؤقتا عن إيران والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 أكد سجاد بنابي عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية، مساء أمس، أن إيران تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتاً.

وأضاف "الشبكة لم تتضرر جراء الهجوم الذي لم يتم تحديد مصدره"، نقلاً عن وكالة "مهر" للأنباء. Advertisements وأوضح أن إيران واجهت خللاً في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب الهجوم الإلكتروني. هذا وعادت الخدمة إلى حالتها العادية، بعد تدخل "دجفا" وهي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".

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