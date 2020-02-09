صحيفة: "إكسبو دبي" يشكل منصة لصنع المستقبل 

الأحد 9 فبراير 2020

قالت صحيفة خليجية، إن الكل في المجتمع المحلي، مدعو للاستفادة مما يتيحه "إكسبو دبي" الذي تستضيفه الإمارات في 20 أكتوبر المقبل، كأول "إكسبو" دولي يقام في العالم العربي والشرق الأوسط، حيث يشكل هذا الحدث الأكثر حضوراً في العالم، فرصة لتلاقي الأفكار وطرح الإبداعات في مختلف المجالات، والمساهمة في تحقيق مخرجات تصب في تحقيق أوجه التنمية المستدامة للمجتمعات.



وذكرت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد أن الدعوة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتتجاوز هذه الدعوة مشاركة الجهات الحكومية الرسمية لتمتد إلى إتاحة فرص لعائلات العاملين في هذه الجهات وأفراد المجتمع المحلي للاستفادة من هذه التجربة التعليمية والتثقيفية والإبداعية.

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وتابعت لأن "إكسبو دبي" يشكل منصة لصنع المستقبل، فإنه سيحتضن فعاليات كثيرة تصب في تحقيق هذه الغاية، وأهمها ما يدور في فلك تعزيز التعايش والسلام بين الثقافات والحضارات، مثل قمة "أقدر" العالمية الساعية إلى استثمار قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق مبتكرة لتحقيق شعارها "تنمية العقول لازدهار الأوطان"، وهو شعار يلتقي في محطات عديدة مع شعار "إكسبو"، "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وأوضحت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن القيادة الرشيدة تسعى لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع المحلي من استضافة هذا الحدث العالمي، كونه سيضم أكثر من 200 دولة تقدم تجاربها وإبداعاتها وتاريخها، بما يعزز التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب، وأيضاً سيساهم في نقل تجربة الإمارات وما شهدته من تطور وازدهار ويحقق رسالة الدولة في خدمة الإنسانية.