شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف بعشر غارات مواقع وتجمعات حوثية في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، شباط 09، 2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات مواقع وتجمعات المليشيا في نقيل الفرضة بنهم. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي استعادتها المليشيا بعد معارك سريعة مع مجاميع حزب الإصلاح.

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