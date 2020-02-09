شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يرحب بوصول ثاني رحلات الجسر الطبي من اليمن للأردن والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020

رحب مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بوصول الرحلة الثانية للجسر الجوي الطبي، السبت، من العاصمة اليمنية صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان.



وقال غريفيث، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذه الرحلة هي الثانية للجسر الجوي الطبي، بعد وصول الرحلة الأولى يوم الإثنين الماضي".

وأشار غريفيث إلى أن "الرحلتين نقلا معا ما مجموعه 31 مريضا يمنيا إلى الأردن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة، نظرا لعدم توفر خيارات العلاج لحالاتهم في اليمن حاليا".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية مغادرة 24 مريضا مع مرافقيهم من مطار صنعاء إلى عمّان، ضمن الرحلة الثانية من رحلات الجسر الجوي.

وأعربت الأمم المتحدة في وقت سابق عن امتنانها للبلدان المضيفة، وهي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وأيضاً للمملكة العربية السعودية، لجهودها في هذا الإجراء الإنساني.

ولفت البيان إلى أن العديد من كيانات الأمم المتحدة، والعديد من الحكومات في المنطقة وحول العالم، تعاونت لتوفير الفرصة لهؤلاء المرضى الـ30 لتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها خارج اليمن.

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وأكدت الأمم المتحدة أنها ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار الجسر الطبي الجوي، كحل مؤقت لتخفيف معاناة الشعب اليمني، حتى يتم التوصل إلى حل أكثر استدامة في المستقبل القريب.

وكانت "قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن" أطلقت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى مصر والأردن.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني لتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

ولفت إلى أن قرار التحالف بإقامة الجسر جاء إلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 14 مايو/أيار 2018.

كما أكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن هذه الخطوة الإنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برّا لمطارات الجمهورية الأخرى، بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

وأعربت الخارجية عن شكرها لقيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية.

وثمنت الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث ومنظمة الصحة العالمية، لتسهيل تسيير هذه الرحلات.