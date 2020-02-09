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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تصريح هام للناطق الرسمي للمجلس الانتقالي بشأن الأوضاع الاخيره في عدن والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
نشر المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم تصريح هام قال فيه نطمئن شعبنا الجنوبي العظيم في الداخل والخارج بأن الأمور تحت السيطرة الكُلية، ولَم يعُد هناك مايستدعي القلق.
وتابع: نود الاشارة إلى انه كانت هناك محاولات للالتفاف على مضمون بنود اتفاق الرياض ، من قبل جماعة الإخوان قابلتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالرفض القاطع، كما كان موقف الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إيجابيا وأثمر بإعادة تلك الآليات لمواقعها السابقة بعد حالة من التوتر الغير مبرر
وقال عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي ، وسيواصل المجلس جهوده باتجاه التنفيذ السليم للاتفاق ، فيما ستظل قواتنا المسلحة ومقاومتنا الجنوبية الباسلة ، في كامل جاهزيتها القتالية واستعدادها لتنفيذ أي مهام دفاعاً عن حياض وطننا العزيز.
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