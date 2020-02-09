شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» إلى 805 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 حالات وفاة.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وتخطت هذه الأرقام حصيلة ضحايا فيروس سارس القاتل عامي 2002 و2003، والذي أودى بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.