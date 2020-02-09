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الانتخابات البرلمانية تبدأ في أذربيجان

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بدأ الناخبون في أذربيجان اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وتوجه أكثر من 5 ملايين شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات إلى مراكز الاقتراع عند الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر إغلاقها في الساعة 7 مساءً.

يشار إلى أن حوالي 350 من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيراقبون الانتخابات.

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