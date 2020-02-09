شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات البرلمانية تبدأ في أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل
بدأ الناخبون في أذربيجان اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.
وتوجه أكثر من 5 ملايين شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات إلى مراكز الاقتراع عند الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر إغلاقها في الساعة 7 مساءً.
يشار إلى أن حوالي 350 من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيراقبون الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات البرلمانية تبدأ في أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.