شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ... أسباب تعطل إقلاع وهبوط الطائرات بمطار فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل
تعطلت حركة إقلاع الطائرات وهبوطها بمطار فرانكفورت الدولي مساء اليوم الأحد لمدة ساعة بسبب خطر محتمل على الحركة عبر طائرة مسيرة أطلقت في الأجواء المحيطة بالمطار .
وقالت متحدثة باسم شركة تشغيل المطار "فرابورت" لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن هيئة سلامة الطيران الألمانية لم تسمح عند الثامنة والربع مساء ولمدة تناهز ستين دقيقة بإقلاع أي من الطائرات أو
هبوطها.
وأضافت المتحدثة أن خمس عشرة رحلة حولت للهبوط في مطارات أخرى لهذا السبب.
ولم يتضح حتى الآن من أين جاءت الطائرة المسيرة ومن رآها.
قالت الشرطة الألمانية على موقع تويتر إن شرطة الولاية والشرطة الاتحادية تتابعان الموقف.
وأردفت الشرطة أنه بعد رفع حظر الطيران بدأت التحقيقات وما تزال مستمرة.
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