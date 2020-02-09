بالصور.. العثور على قناني 'مولوتوف' قرب اعدادية التمريض في الديوانية

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افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية عثرت على قناني "مولوتوف" قرب اعدادية التمريض في الديوانية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات عثرت على ٣٠ قنينة زجاج مملوءة بمادة البنزين بداخلها فتيل قطني (مولتوف) بالقرب من اعدادية التمريض في الديوانية".
واضاف ان "القوة قامت برفعها على الفور".
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