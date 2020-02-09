الثقافة تعلن موعد اعادة الارشيفين 'اﻟﻌﺮاﻗﻲ' و'اﻻﻧﻔﺎل' الى البلاد

اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاحد، عن موعد اعادة الارشيفين "اﻟﻌﺮاﻗﻲ" و"اﻻﻧﻔﺎل" الى البلاد، فيما اشار الى اعداد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ 12 ﻣﻮﻗﻌﴼ ﻣﺤﻠﻴﴼ اﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاث العالمي.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن وزير الثقافة ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ قوله ان "الارشيفين العراقي والانفال ﺳﻴﻌﺎدان اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﺎم المقبل"، مبينا ان "اﻻرﺷﻴﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻰ بـ(اليهودي) ﻫﻮ ﻋﺮاﻗﻲ بالمجمل، وﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ الموسوية اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ (أﺗﺒﺎع اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻮﺳﻰ)، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﺒﻮ الموقع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ".

واضاف ان "هذا الارشيف ﻓﻴﻪ وﺛﺎﺋﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ المواطنين اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺴﻔﻴﺮ واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﻗﻠﻴﺎت"، مشيرا الى ان "هذا اﻻرﺷﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ، ووﻗﻌﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮة اﺳﺘﺮداد ﻹﻋﺎدﺗﻪ ﻋﺎم 2021".

وتابع أنه "ﻟﻢ ﻳﻤﺲ وﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻧﺴﺦ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، إذ ﺗﺤﻮل اﻟﻰ ﺻﻴﻎ رﻗﻤﻴﺔ، والمادي ﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﻌﺮض ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﻋﺪة وﻻﻳﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺳﻴﻌﻮد اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد وﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺮداده".

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وأﻛﺪ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ، أن "أرﺷﻴﻒ اﻷﻧﻔﺎل ﻣﻮﺟﻮد أﻳﻀﴼ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ"، لافتا الى ان "هذين الارشيفين ﺳﺘﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﻤﺎ وﻳﻌﺮﺿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺮ المحكمة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ".

وتابع ان "هﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز المخابرات اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ووزارات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد الارشيفين".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ﻋﻦ "إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ 12 ﻣﻮﻗﻌﴼ ﻣﺤﻠﻴﴼ اﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاث العالمي ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ المتحدة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ (ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ)"، موضحا انه "ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﻣﺪن ﺑﺎﺑﻞ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻫﻮار وأور وأرﻳﺪو واﻟﻮرﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاث، ﺗﺸﺠﻌﻨﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ وﻃﻨﻲ ﻋﺮاﻗﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ إﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت وﺿﻊ المعالم والمواقع اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻵﺛﺎرﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ 12 ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ (ﺑﺤﺮ اﻟﻨﺠﻒ وﻣﻘﺒﺮة وادي اﻟﺴﻼم وﺷﺎﻃﺊ دﺟﻠﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﺷﺎرع اﻟﺮﺷﻴﺪ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ واﺳﻂ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻨﻤﺮود ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى وﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎدﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ دﻫﻮك وﻗﻠﻌﺔ ﻛﺮﻛﻮك وﻣﺄذﻧﺔ ﻋﻨﺔ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺞ القديم الذي يربط بين الكوفة والديار المقدسة".