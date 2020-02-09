أذربيجان تنتخب برلمانا جديدا ضمن خطة لدفع وتيرة الإصلاح

يتوجه الناخبون في أذربيجان إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في انتخابات برلمانية مبكرة يُنظر إليها على أنها الخطوة التالية من الرئيس إلهام علييف لإنشاء برلمان أكثر شبابا وفاعلية لدفع وتيرة إصلاحات اقتصادية.

وكان علييف قد دعا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في ديسمبر/كانون الأول، قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي.

وقال مسؤولون من حزبه الحاكم "أذربيجان الجديدة" إن هذه الخطوة تهدف إلى "دعم سياسة الرئيس بشأن الإصلاحات"، وتجديد دماء نظامه بتغيير بعض القيادات.

وأقال علييف في أكتوبر/تشرين الأول رامز مهدييف، كبير موظفي الرئاسة، ذا النفوذ، وأجرى تغييرات أخرى بارزة تضمنت تعيين الاقتصادي علي أسادوف رئيسا للوزراء.

وتأتي رغبة الرئيس علييف في دفع مسيرة التغيير بعد أن انتقد في وقت سابق الوتيرة التي تسير بها الإصلاحات الاقتصادية وقال إنه يريد استبعاد مسؤولي الحكومة الذين وصلوا لسن التقاعد، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى إزاحة الحرس القديم من عهد والده حيدر علييف.

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واعتبر توماس دي وال خبير شؤون القوقاز في معهد كارنجي للسلام الدولي أن ما يجري هو "استبعاد البيروقراطيين القدامى من الطراز السوفيتي وإسناد المناصب العليا لشخصيات شابة وأكثر مهنية".

وعلى الرغم من مواردها في مجال الطاقة تعاني أذربيجان، البالغ عدد سكانها 10 ملايين، من البطالة.

ويقول محللون إن نوابا مخضرمين سيواجهون خلال الانتخابات، التي تجري اليوم الأحد، مرشحين شبانا تلقوا تعليمهم في الغرب من نفس الحزب الحاكم في محاولة لإصلاح البرلمان بتكنوقراط لديهم قدرات أكبر.

وسيختار الناخبون مرشحين لشغل 125 مقعدا في البرلمان المؤلف من مجلسين والذي يُنتخب كل خمس سنوات من خلال التصويت على مرشحين بالنظام الفردي في الدوائر الانتخابية.

ويتولى علييف السلطة منذ انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2003 قبل شهرين من وفاة والده الذي حكم البلاد لعشر سنوات.

وفاز إلهام علييف في الانتخابات التي جرت في 2008 و2013 و2018، وبعد استفتاءين منفصلين تم إلغاء الحد الأقصى لفترات تولي الرئاسة والذي كان مدتين فقط وتمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

كما عين علييف زوجته مهربان نائبا أول للرئيس عام 2017.