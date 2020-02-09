حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة أحياناً على البحر مع صباح "الاثنين".



حركة الرياح: جنوبية شرقية – جنوبية غربية / 18 – 30 كم/س، تصبح شمالية غربية تصل إلى 40 كم/س أحياناً فوق البحر مع صباح الغد.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً مع صباح "الاثنين" .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 02:52 والجزر الأول عند الساعة 20:04 والجزر الثاني عند الساعة 07:22

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أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:11 المد الثاني عند 22:39 والجزر الاول عند الساعة 15:53والجزر الثاني عند الساعة 04:35 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة.. الحرارة العظمى.. الحرارة الصغرى.. الرطوبة العظمى.. الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 15 75 20 دبي 30 15 80 25 الشارقة 31 13 75 20 عجمان 30 16 70 25 أم القيوين 31 12 75 20 رأس الخيمة 31 12 80 15 الفجيرة 25 16 70 40 العين 29 13 65 15 ليوا 32 14 80 20 الرويس 29 13 75 30 السلع 28 12 75 25 دلما 28 15 75 25 طنب الكبرى 27 19 80 40 طنب الصغرى 27 19 80 40 أبو موسى 27 19 80 40 .