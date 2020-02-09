مقتل 5 مدنيين في هجوم إرهابي غربي النيجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قتل 5 مدنيين، اليوم السبت، في هجوم إرهابي نفذه مسلحون على قرية "موليا" غربي النيجر الواقعة بالقرب من الحدود النيجر ومالي.

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ووفقا لما أورده التلفزيون الرسمي النيجري، فإن مسلحين كانوا على متن دراجات نارية، أطلقوا النار على عمال في ورشة بناء في القرية، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 مواطنين بجروح خطيرة.

وأضاف التلفزيون الرسمي للبلاد أن المسلحين قبل فرارهم اعترضوا قرويين بينهم مدرس، قادمين على متن عربة، فقتلوا المدرس ولاذوا بالفرار، باتجاه الحدود المالية.

وتعاني مناطق النيجر الحدودية مع مالي وبوركينافاسو، من هجمات المسلحين الإرهابيين، كان آخرها في يناير/كانون الثاني حيث قتل 89 جنديا قرب الحدود.

وبحسب تقارير بلغت حصيلة القتلى في الجيش النيجري منذ بداية العام الحالي حوالي 160 جنديا سقطوا في هجمات مختلفة.