مظاهرات أمام البيت الأبيض لدعم انتفاضة الإيرانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تظاهر مئات الإيرانيين، السبت، أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، لدعم انتفاضة الشعب في الداخل، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.



وقال علي جعفر زادة نائب رئيس مكتب المقاومة الإيرانية في واشنطن، السبت: "نسعى لتحقيق العدالة لأولئك المعتقلين الذين احتجزتهم قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة".

وأضاف زادة، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن المظاهرة سوف تتضمن شهادات من ضحايا الفظائع في إيران، خاصة أولئك الذين قُتل أحباؤهم على يد قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابياً، الذي قُتل في غارة أمريكية أوائل يناير الماضي.

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وتابع زادة، منذ نوفمبر الماضي، قُتل أكثر من 1500 محتج على أيدي النظام الإيراني، واعتقل أكثر من 12000، موضحاً أن القضاء على قاسم سليماني يعد ضربة قاصمة لطهران ولحملتها الإقليمية لزعزعة الاستقرار.

وأشار زادة إلى أن الإطاحة بهذا النظام خطوة ضرورية للسلام والاستقرار في المنطقة.

وحول المظاهرات التي تحدث في الداخل الإيراني، قال زادة إن الضغط المتزايد على النظام سيحد من قدراته على قمع المعارضة وتمويل الوكلاء في الخارج، وسيشجع المحتجين على استمرار مظاهراتهم.

وقال ماجد صادقبور معارض إيراني، إن هناك تحركات في الولايات المتحدة بالتواصل مع الإدارة الأمريكية لدعم المتظاهرين في الداخل.

وأضاف صادقبور، في تصريح وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن الإدارة الأمريكية تظهر تعاطفاً كبيراً مع حقوق الشعب الإيراني والإطاحة بنظام طهران.

وأشار صادقبور إلى وجود تأييد كبير للمتظاهرين الإيرانيين بين أعضاء الكونجرس؛ حيث أدانت لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس قمع الشرطة الإيرانية للمظاهرات.