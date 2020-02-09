أثارت تغريدة لمذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما نالت إشادة الجانب الإسرائيلي. وكتب القاسم تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء أمس السبت مدح خلالها "الصهيونية"، متهماً العرب والمسلمين بـ"التخلف والرجعية". وقال القاسم في تغريدته: "إن غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني".

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كانت هذه تفاصيل خبر وصف فيها العرب والمسلمين بـ «التخلف والرجعية»!.. تغريدة لمذيع قناة «الجزيرة» تنال استحسان الإسرائيليين وتثير ضجة على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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