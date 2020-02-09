«بسبوسة بالقشطة».. تفاصيل الفيلم المسيء للدولة المصرية

تسعى جماعة الإخوان إلى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها بكل الطرق، حتى لجأت مؤخراً إلى انتاج فيلم يحمل إسم "بسبوسة بالقشطة".

والفيلم المقرر عرضه خلال فاعليات المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة يهدف إلى تشويه الشرطة المصرية من خلال الحديث عن أوضاع السجون.

واستغلت الجماعة الممثلين الهاربين محمد شومان وهشام عبدالحميد لأداء دور السجان والسجين، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الفنية التي تملك قنوات اتصال مع الإخوان.

والفيلم من إنتاج قناة "مكملين" التابعة لجامعة الإخوان وشركة "إيه تو زد"، ومن إخراج عبادة البغدادي مخرج الأفلام الوثائقية في قناة الجزيرة القطرية.

ويقول مخرج الفيلم: "واجهتنا صعوبات كثيرة خلال مرحلة إنتاج الفيلم، فالبيئة غير مصرية والمعادل البصري لمشاهد كثيرة كان يحتاج إلى حرفية عالية من فريق العمل من أجل التغلب عليه."

وأضاف: "الزنزانة المصرية بتفاصيلها تختلف تماما عن الزنزانة في تركيا، وهو ما احتاج إلى إعادة تشكيل الديكورات الخاصة بمشاهد الزنزانة، بما يتلاءم مع البيئة المصرية، كذلك الشوارع والمشاهد العامة كانت مشكلة تغلبنا عليها بفريق عمل محترف."

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من جانبه، علّق الإعلامي محمد الباز على الفيلم قائلاً إن جماعة الإخوان لن تتوقف عن هز ثقة المصريين فى بلدهم، مشيراً إلى أنهم يخرجون بدعوات وأفلام وشائعات من هدفها هز ثقة المصريين فى بلدهم.

وأضاف الإعلامى محمد الباز ، فى 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية ، أن أخر دعوات الإخوان تتمثل فى انتاجهم أفلام تعرض فى المهرحات العالمية وأفلام ووثائقية تعرضها قناة الجزيرة القطرية ، بهدف تشوية مصر فى المحافل الدولة.

وأضاف الإعلامي محمد الباز ، أن الإخوان تعمل على تحقيق مخطط لتشوية مصر عبر المحافل الدولية ، من خلال ترويج الشائعات عن مصر، مطالبا بضرورة أن يكون المصريين على قدر كبير من الوعي لهذه الأفلام.

كما علّق الإعلامي "أحمد موسى" على الفيلم قائلاً إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتصوير فيلم داخل السجون التركية، تحت عنوان "بسبوسة بالقشطة" وهذا الفيلم تركي إخواني بتمويل قناة مكملين الإرهابية.

وتابع "موسي" خلال تقديم برنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الهدف من هذا الفيلم تشويه الشرطة المصرية وهذا الفيلم تم تصويره في تركيا بعلم أردوغان وسيتم إيهام الجميع أن هذا الفيلم تم تصويره داخل السجون المصرية

وأشار الي أنه سيتم عرض الفيلم في أوروبا الفترة المقبلة ويشارك فيه مجموعة من الإرهابيين الخونة.

وأختتم "موسي" حديثه قائلا : تائب مليشيا الإخوان الإرهابية سوف تعمل على نشر وترويج هذا الفيلم ولكنني أحذر المصريين بأن هذا الفيلم بإنتاج تركي إخواني وتم تصويره في السجون التركية ويستهدف الإساءة إلى مصر.