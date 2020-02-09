إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 803

أعلنت السلطات ​الصين​ية أنّ ​فيروس كورونا​ المستجدّ أودى بحياة 803 أشخاص في الصين، في حصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء سارس في العامين 2002-2003 في ​العالم​ أجمع.

وأكدت السلطات الصحية في هوبي أنّ الوباء حصد خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الفائتة أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول. كما سجّلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة.

وفي العامين 2002-2003 حصدت "المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة" (سارس) التي تنتمي مع فيروس كورونا المستجدّ إلى نفس السلالة الفيروس أرواح 774 شخصاً في العالم أجمع.