الجيش الأميركي: مقتل جنديين أميركيين وإصابة 6 بعد إطلاق النار في قاعدة عسكرية في أفغانستان

اعلن ​الجيش الأميركي​ عن مقتل جنديين أميركيين وإصابة 6 بعد ​إطلاق النار​ في قاعدة عسكرية في ​أفغانستان​.

وكان مسؤول عسكري أميركي اعلن أن جنوداً أميركيين وأفغاناً تعرّضوا ليل السبت "لنيران مباشرة" في شرق أفغانستان، وأكّد مسؤولون محلّيون أنّ منفّذه جندي أفغاني أطلق النار على زملائه الأميركيين.

من جهته قال الناطق باسم القوات الاميركية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت في بيان إنّ "قوة أميركية وأفغانية مشتركة تعمل في ولاية ننغرهار تعرّضت لنيران مباشرة في 8 شباط".

غير أنّ مصدراً أمنياً أفغانياً قال لفرانس برس إنّ "جندياً أفغانياً أطلق النار" على عسكريين أميركيين داخل الثكنة مما أدّى لاشتباك بين الطرفين، مؤكّداً أنّ "إطلاق النار والاشتباكات استمرّت طويلاً".

وأكّدت مصادر أمنية أفغانية عدّة أنّ الاشتباكات دارت بين قوات أميركية وأخرى أفغانية. وبحسب مسؤول في الحكومة الأفغانية فإنّ "مروحيات عديدة هبطت وأقلعت من مقرّ القيادة العامة لإخلاء المصابين".