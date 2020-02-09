قطع عدد من الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج

افادت غرفة "التحكم المروري" بأن "الطرقات المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ ضمن نطاق حلبا هي : ​القبيات​ ​الهرمل​، مشمش مرجحين، ​القموعة​ مرجحين، القموعة القبيات، كفرتون الرويمة".

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