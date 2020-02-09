أكد رئيس وزراء ​تايلاند​ برايوت تشان أوتشا ان الجندي الذي أطلق النار بشكل عشوائي في مدينة بشمال شرق البلاد وانتهى الأمر بمواجهة في مركز تجاري مزدحم قتل 26 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 52 آخرين، مشيرا الى ان "الدافع وراء ذلك كان شعور الجندي بضغينة من صفقة أرض شعر أنه تعرض لخداع فيها" وقتل ​الجيش​ الجندي بعد حصار خلال الليل في مركز تيرمينال 21 التجاري بالمدينة. هذا وانتقل برايوت لمدينة ناخون راتشاسيما لزيارة الجرحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة بتايلاند: مجزرة المجمّع التجاري اسفرت عن 27 قتيلا بينهم المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.