الصين تسجل 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة سكاي نيوز عربية الصين تطلق إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار كورونا

سجلت الصين 81 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي مركز تفشي المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصا داخل الإقليم.

أخبار ذات صلة

من جهة أخرى، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تلقت ردا من الصين بشأن إيفاد بعثة دولية بقيادة المنظمة إلى البلد الذي يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن رئيس البعثة سوف يغادر الاثنين أو الثلاثاء على أن يتبعه باقي الخبراء.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان خبراء المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سوف يشاركون في الفريق، قال "نتمنى هذا".

ولم يكشف تيدروس عن اسم قائد الفريق ولا بقية الأعضاء، ولم يدل بمزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إن المنظمة "سوف تعلن كل شيء بمجرد أن نكون مستعدين".