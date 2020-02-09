وزير : مقتل الشخص الذي أطلق النار عشوائيا في شمال شرق تايلاند

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC بانكوك (رويترز) - قال وزير الصحة العامة التايلاندي أنوتين شارنفراكول إن قوات الأمن قتلت بالرصاص يوم الأحد الشخص الذي أطلق النار بشكل عشوائي في شمال شرق تايلاند في حادث خلف ما لا يقل عن 21 قتيلا.وقال أنوتين في منشور على فيسبوك "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل". (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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