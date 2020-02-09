شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سمير البطيخى يطالب بإعادة النظر فى سعر تعريفة الكهرباء للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعادة النظر فى سعر تعريفة الكهرباء للمصانع، وذلك في إطار التوجيهات حول إعادة تشغيل المصانع المغلقة، والوقوف بجانب المتعثر منها، لدعم الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستعقد جلسة استماع يوم الأحد المقبل، حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن سعر تعريفة الكهرباء تؤثر على ارتفاع التكلفة الإنتاجية على الصناعة وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، وخاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر الذى ينعكس على الصناعة والقدرة التنافسية، ويعد ترجمة للتوجيهات الخاصة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وبحث المتعثر منها.

وأضاف البطيخى أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مؤخراً على العديد من الشركات الصناعية الكبرى أثر عليها بشكل مباشر، مما نتج عنه في بعض الحالات إلى تراكم الديون على بعضها، ووقوع آخرين فى خطر التوقف عن العمل، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية وانخفاض المشتريات، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، عقد جلسات استماع حول مزيد من الموضوعات الهامة، منها عقد جلسة استماع حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، و مساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بعقد جلسة استماع حول استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية.