محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ): قتل جنديان أمريكيان وأصيب 6 آخرون في هجوم نفذه مسلح منفرد على القوات الأفغانية والأمريكية المشتركة في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 أخرين في هجوم بشرقي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.