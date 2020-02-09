قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "التوافق الدولي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تم خرقه"
وأضاف السيسي أن "نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا"، حسب "سكاي نيوز".
وتابع الرئيس المصري: "لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم توزع عوائد الثروة بشكل عادل".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي ستعقد يومي 9 و10 فيفري الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.
كما يتضمن نشاط السيسي في أديس أبابا المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا له تداعيات خطيرة على دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.