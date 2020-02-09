إرتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم، السبت 8 فيفري 2020، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 722 حالة بإنتهاء يوم الجمعة، بزيادة 86 حالة عن يوم الخميس.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 31774 مصابا.

ومن شبه المؤكد أن يصبح فيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي بالصين أكثر فتكا من إلتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، بعد تجاوز عدد حالات الوفاة 700 اليوم السبت ومن المتوقع أن يتخطى ذلك عدد حالات الوفاة التي سجلت عالميا خلال تفشي سارس عام 2002-2003 والذي بلغ 774 حالة.

وحتى الآن لم يتم الإبلاغ إلا عن حالتي وفاة فقط خارج البر الرئيسي بالصين وهما في هونج كونج والفلبين من بين 332 حالة في 27 دولة ومنطقة.

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وخلال تفشي سارس فيما بين نوفمبر 2002 وجويلية 2003 توفي 774 شخصا على مستوى العالم في حين بلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها 8098 حالة، مما يشير إلى معدل إنتقال للفيروس أقل بكثير من فيروس كورونا ولكن معدل وفيات أعلى.

وبعد أن سجلت الصين أول تراجع يومي في عدد حالات الإصابة الجديدة يوم الخميس، قالت منظمة الصحة العالمية إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان التفشي وصل لذروته.

المصدر: رويترز