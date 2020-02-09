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مقتل وإصابة جنود أميركيين في أفغانستان

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قال الجيش الأميركي إن عسكريين أميركيين اثنين قتلا وأصيب ستة آخرون عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهم.

وقال الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان في بيان إن الحادث الذي وقع في إقليم ننكرهار حدث بعد عودة قوة أميركية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد". "ما زلنا نجمع المعلومات

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والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".

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