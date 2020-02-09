الأمم المتحدة تستضيف محادثات جديدة حول ليبيا

قالت الأمم المتحدة إن الطرفين في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما هذا الشهر، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بينهما في جنيف.

واستضافت الأمم المتحدة محادثات مشتركة في جنيف بين الطرفين. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان "لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير الجاري موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف".

وأضاف البيان بأن الطرفين اتفقا على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات،ولكن لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق.

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وكشفت البعثة، عن أن هناك توافقاً بين الطرفين المشاركين في محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 من يناير من هذا العام، واحترامها وتجنب خرقها.

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وأشارت، بحسب البيان، إلى وجود توافق بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية. كما أكدت التوافق على وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية.