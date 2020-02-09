مقتل منفّذ مجزرة المجمّع التجاري في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية أنّ الجندي الذي قتل 21 شخصاً على الأقلّ وتحصّن في مجمّع تجاري ليل السبت "قُتل بالرصاص" صباح الأحد، لتنتهي بذلك محنة استمرّت قرابة 24 ساعة وصدمت البلاد.

وقال رئيس قسم مكافحة الجريمة جيرابوب بوريدج إنّ منفّذ المجزرة قُتل "قبل ثلاثين دقيقة" أي قرابة الساعة الثانية فجراً بتوقيت جرينيتش، في معلومة أكّدها أيضاً كلّ من وزير الصحّة وقائد الشرطة.

اقرأ أيضاً...جندي تايلاندي يطلق النار عشوائياً ويقتل 17 شخصاً

وقال وزير الصحة العامة التايلاندي أنوتين شارنفراكول إن قوات الأمن قتلت بالرصاص اليوم الأحد، الشخص الذي أطلق النار بشكل عشوائي في شمال شرق تايلاند في حادث خلف ما لا يقل عن 21 قتيلاً. وقال أنوتين في منشور على فيسبوك "شكراً للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل".