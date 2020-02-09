الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين بغزة

قصفت مدفعية ​الجيش الإسرائيلي​ شمالي ​قطاع غزة​، حيث استهدفت نقطتين بشمالي غرب ​بيت لاهيا​ و​بيت حانون​ لم يؤدِ لإصابات بشرية ،وتسبب بأضرار في النقطتين فقط، حسب شهود عيان. إضغط للمزيد

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