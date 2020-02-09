مقتل منفّذ مجزرة المجمّع التجاري في تايلاند

أعلنت ​الشرطة​ التايلاندية أنّ الجندي الذي قتل 21 شخصاً على الأقلّ وتحصّن في مجمّع تجاري ليل السبت قُتل بالرصاص صباح اليوم". وأعلن رئيس قسم مكافحة الجريمة جيرابوب بوريدج أن منفّذ المجزرة قُتل "قبل ثلاثين دقيقة" أي قرابة ​الساعة​ الثانية فجراً بتوقيت غرينيتش، في معلومة أكّدها أيضاً كلّ من وزير الصحّة وقائد الشرطة.

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