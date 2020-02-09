ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في "السفينة الموبوءة"

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وكانت الوزارة قد ذكرت الجمعة أن الاختيارات أظهرت إصابة 41 شخصا على السفينة "دايموند برنسيس" بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 20 حالة أخرى تم تحديدها من قبل مع نقل المصابين إلى مستشفيات على البر، بحسب ما نقلت "رويترز".
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آبل تستعدّ لمواجهة فيروس كورونا المستجد
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جدير بالذكر أن السفينة وضعت رهن الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.