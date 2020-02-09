ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في "السفينة الموبوءة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السفينة وضعت رهن الحجر الصحي لمدة أسبوعين قالت وزارة الصحة اليابانية، السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابة ثلاثة أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية موجودة قبالة اليابان بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة من السفينة إلى 64 حالة. وكانت الوزارة قد ذكرت الجمعة أن الاختيارات أظهرت إصابة 41 شخصا على السفينة "دايموند برنسيس" بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 20 حالة أخرى تم تحديدها من قبل مع نقل المصابين إلى مستشفيات على البر، بحسب ما نقلت "رويترز". شاهد بالصور من سكاي نيوز: من داخل ووهان.. "مدينة الأشباح" شاهد أيضاً من AFP: آبل تستعدّ لمواجهة فيروس كورونا المستجد انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تزايد المخاوف العالمية من انتشار فيروس كورونا المستجد تفاقمت أزمة فيروس كورونا المستجدّ في الصين الخميس مع ارتفاع حصيلته إلى 636 وفاة. AFP

مقتل 17 مدنيا في غارات على شمال غرب سوريا (المرصد) قتل 17 مدنيا، بينهم أطفال، الخميس في ضربات للنظام السوري أو حليفته روسيا استهدفت مناطق عدة في شمال غرب سوريا يسيطر عليها الجهاديون، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. AFP

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الخميس غارات عدة على مواقع معظمها لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفتي هاون وبالونات حارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان آبل تستعدّ لمواجهة فيروس كورونا المستجد AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي أخبار ذات صلة جدير بالذكر أن السفينة وضعت رهن الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير.

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