شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: السيسى صدَّر القارة الإفريقية على قائمة الاهتمام الدولى خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن الرئيس السيسى استطاع خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى منذ فبراير العام الماضي، أن يبعث الروح من جديد في قضايا حيوية جداً للقارة السمراء، فضلاً عن اقتحام عدد من المشكلات الهامة، وفتح مجالات التعاون مع كافة دول العالم، مثل الاستثمار والحرب على الإرهاب وتنمية المستوى الصحى.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن الرئيس السيسى استطاع أن يقارب وجهات نظر القارة الأفريقية في كثير من المواقف، مع كافة دول العالم المختلفة، معتبر الفترة التي تولى فيها الرئيس الاتحاد الأفريقى، من أفضل الفترات التي تصدرت فيها القارة الأفريقية قائمة الاهتمام الدولى، وتحققت العديد من النتائج المبهرة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات.

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي والتي ستعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نشاط الرئيس في أديس أبابا المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.