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مقتل الشخص الذي أطلق النار عشوائيا في تايلاند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

مقتل الشخص الذي أطلق النار عشوائيا في تايلاند

الخليج 365

أفاد موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، مقتل رجل الشرطة الذي أطلق النار عشوائيا في أحد التجمعات التجارية في تايلاند، بعد أن قتل قائده وحصن نفسه داخل أحد المتاجر. 

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وقال ضابط شرطة في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الشرطة التايلاندية تعتقد أن الجندي الذي قتل ما لا يقل عن 21 شخصا يتحصن في بدروم مركز تجاري في شمال شرق تايلاند وليس معه رهائن.

وأضاف الضابط أن قوات الأمن تتحرى عما إذا كان أي مدني ما زال داخل المركز التجاري. وتم إجلاء تسعة.

وقال ”الجاني ما زال في البدروم ويبدو أنه ليس معه رهائن. إننا نقترب منه“.

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