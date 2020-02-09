شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايلاند.. الجندي مطلق النار يتحصن في بدروم المركز التجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 قال ضابط شرطة اليوم الأحد إن الشرطة التايلاندية تعتقد أن الجندي الذي قتل ما لا يقل عن 21 شخصا يتحصن في بدروم مركز تجاري في شمال شرق تايلاند وليس معه رهائن.

وأضاف الضابط أن قوات الأمن تتحرى عما إذا كان أي مدني ما زال داخل المركز التجاري. وتم إجلاء تسعة. وقال ”الجاني ما زال في البدروم ويبدو أنه ليس معه رهائن. إننا نقترب منه“.

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