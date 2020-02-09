مقتل منفّذ مجزرة المجمّع التجاري في تايلاند

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ناخون راتشاسيما: أعلنت الشرطة التايلاندية أنّ الجندي الذي قتل 21 شخصاً على الأقلّ وتحصّن في مجمّع تجاري ليل السبت "قُتل بالرصاص" صباح الأحد، لتنتهي بذلك محنة استمرّت قرابة 24 ساعة وصدمت البلاد.

وقال رئيس قسم مكافحة الجريمة جيرابوب بوريدج لوكالة فرانس برس إنّ منفّذ المجزرة قُتل "قبل ثلاثين دقيقة" أي قرابة الساعة الثانية فجراً بتوقيت غرينيتش، في معلومة أكّدها أيضاً كلّ من وزير الصحّة وقائد الشرطة.

