شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن بوب ستيوارت عضو مجلس العموم البريطانى هجوما عنيفا ضد جماعة الإخوان، حيث وصفها بأنها السبب الرئيسى في الهجوم على المسيحيين فى مصر، مشيرا إلى ضرورة حظر الجماعة فى بريطانيا.

وقال بوب ستيوارت فى كلمته أمام مجلس العموم: "التقيت بالإخوان في مصر عام 2011 فى مقرهم الرئيسى وأكدوا لى أنهم ليس لديهم أي نوايا في مصر، وأنهم لا يسعون لحكم البلاد، والآن هم السبب الرئيسى في الهجوم على المسيحيين في مصر".

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تجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب البريطانيين طالبوا بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم، ونشر تلفزيون البرلمان البريطانى كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابى.

وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها، فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان للمسلمين بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومي البريطانى.