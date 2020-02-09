شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يستعرض جهود تطوير مترو الأنفاق فى 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت اللجنة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل، فى تقريرها المزمع مناقشته أمام البرلمان، الخطى والجهود الحكومية حول رفع كفاءة مرفق مترو الأنفاق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، الفترة الماضية كأحد ركائز النقل فى نطاق القاهرة الكبرى، وفى مقدمتها الانتهاء من مشروع توريد وتركيب 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثانى للمترو.

وأشادت اللجنة البرلمانية فى تقريرها المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة، بقيام الحكومة بأن عمليات تطوير المرفق لم تقتصر على إنشاء خطوط جديد فقط إنما امتدت لتشمل تطوير الخطوط القائمة.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية حول تطوير مترو الأنفاق مؤخرا على النحو الأتى :

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1- الانتهاء من مشروع توريد وتركيب 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثانى للمترو، و221 بوابه إضافية للخط الثانى بقيمة 406.3 مليون جنيه.

2- افتتاح 3 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.

3- الانتهاء من مشروع ازدواح السكة بين محطتى المرح والمرج الجديدة

4- بدأ تنفيذ مشروع القطار الكهربائى ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 66 كم وتكلفة 1200 مليون دولار فضلا عن 4 مليار جنيه.

5- نوفمير 2018 تم التعاقد على تصنيع وتوريد 32 قطاراً مكيفا للخط الثالث بقيمة 6.9 مليار جنيه.