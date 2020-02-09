شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناصر وياسين أقطاى من الدعارة لـ"سيد قطب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، أحد أكثر رموز جماعة الإرهابية تطرفًا ليكون موضوع كتابه الجديد، وهو سيد قطب، مؤكدًا بذلك التأثير الواضح للجماعة على رجال حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

وقام المذيع الهارب محمد ناصر، بتقديم حفل توقيع كتاب أقطاى فى اسطنبول، الأمر الذى يكشف العلاقة الوطيدة والمتواصلة بين مستشار أردوغان وبين قيادات الإخوان وإعلامهم، والذى سهل لهم مهام حصولهم على الجنسية التركية.

ويحتوى الكتاب الذى يحمل عنوان «سيد قطب... وسط ضجيج معجبيه وظلم منتقديه» من وجهة نظر أقطاي، على أفكار سيد قطب، ويعتبره تراثًا عالميًا ينبغى البناء عليه فى المستقبل.

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والجدير بالذكر أن العلاقة بين محمد ناصر وأقطاى علاقة ممتدة وقوية، ودائما ما يحرص الأخير على الظهور مع الإعلامى الإخوانى فى برامجه التى تدعهما أنقرة، وتنشر أخبارًا من شأنها وبث الفتن فى المجتمع المصري.

وظهر أقطاى أكثر من مرة ضمن حلقات برامج ناصر، وفى إحدى الحلقات وجه الأخير سؤالًا لمستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الذى يقدم نفسه للعالم الإسلامى باعتباره حزبًا إسلاميًا محافظًا، حول مدى رضاه عن انتشار أندية التعرى وبيوت الدعارة فى تركيا، قائلا «حينما تمر عليها ألا تتأذى نفسيًا، إلا أن الأخير فاجأ المذيع الهارب قائلًا لا أتأذى، وأكد أن حكومته لا تنوى منع أندية التعرى أو إغلاق بيوت الدعارة.