شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب، والذى ينظم عملية تنظيم المركبات ومنع الإتاوت التى تتم على السيارات في المدن المختلفة، ورصد ”الخليج 365” أبرز معلومات عن القانون الجديد:

1- ينظم مشروع القانون عدداً من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لانتظار المركبات من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن.

2- ينظم القانون الجديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات سواء شركات أو أفراد ويُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية.

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3- يحدد القانون مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

4- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.

5- يعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصَّل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.