الطوارئ الروسية ترسل مساعدات طبية للصين

الأحد 9 فبراير 2020

صورة ارشيفية

نقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، مساعدات طبية إلى الصين، لمكافحة فيروس كورونا، وذلك حسب بيان رسمي لوزارة الطوارئ المصرية.

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وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية، نقل طائرة من طراز "إي أل79" إلى الصين شحنة إنسانية، بحجم 183 متر مكعب على متنها أدوية، وأدوات وقائية خاصة".

وأعلنت السلطات الصينية، مساء أمس السبت، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 37.2 ألف شخص، وقد تعافي 2649 شخصاً من الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: حتى منتصف الليل من يوم 8 فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 37198 إصابة، وعدد المرضى وصل إلى 33738، من بينهم 6188 ألف شخص بحالة حرجة، وفارق 811 شخصا الحياة، وتعافي 2649 من الفيروس".

وأشار البيان إلى أن هناك اشتباه بـ28.9 ألف حالة، وهناك نحو 188 ألف شخص على احتكاك وشيك مع المرضى، وهم الآن تحت المراقبة الطبية.