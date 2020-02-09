الارشيف / اخبار العالم

ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ811 حالة

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ811 حالة والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020

صورة ارشيفية

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 811، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكانت الصين أعلنت اكتشاف 2147 حالة إصابة جديدة في هوبي ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 27100 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ811 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا