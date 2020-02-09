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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ811 حالة والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
صورة ارشيفية
أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 811، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.
وكانت الصين أعلنت اكتشاف 2147 حالة إصابة جديدة في هوبي ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 27100 حالة.
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