ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ811 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 811، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكانت الصين أعلنت اكتشاف 2147 حالة إصابة جديدة في هوبي ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 27100 حالة.