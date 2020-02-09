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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب إيراني يتهم مجلس صيانة الدستور بالتزوير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365
وجه عضو البرلمان الحالي والقيادي في التيار الإصلاحي في إيران، محمود صادقي، السبت، رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أكد فيها أن“عملية شراء وبيع أهلية المرشحين للانتخابات لها تاريخ طويل في إيران“.
وقال صادقي الذي رفض المجلس ترشحه للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ 21 من فبراير الجاري، إن“تجار بيع وشراء أهلية المرشحين للانتخابات لا تتعلق في الدورة المقبلة للانتخابات، بل حدثت في انتخابات سابقة، وتم تأصيلها في الانتخابات السابقة“.
وأكد في رسالته إلى رجل الدين المتشدد أحمد جنتي الذي يتولى التدقيق في أهلية المرشحين للانتخابات، ”أن كفاءة بعض المرشحين في الماضي قد تم تأكيدها أيضًا من خلال تدخل البعض“، مضيفًا“إن هذا منذ زمن طويل، استنادًا إلى الأدلة التي قدمها لحماية معلومات مجلس صيانة الدستور“.
وكان مكتب المدعي العام في طهران قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه ”خلال الأيام الماضية، تم اعتقال 12 من المحتالين زعموا أنهم تسللوا إلى مجلس صيانة الدستور فيما يتعلق بعملية التحقق من أهلية المرشحين الانتخابات البرلمانية.
وأضاف بيان لمكتب المدعي أن الرجال:“ليسوا على اتصال مع مجلس صيانة الدستور، وسيتم التعرف عليهم واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة“.
ومع ذلك، صادقي في رسالته أن ”بعض الوثائق“، بما في ذلك التسجيلات الصوتية لهؤلاء الأفراد، تشير إلى أن لديهم إمكانية الوصول إلى ملفات المرشحين في مجلس صيانة الدستور، مبينًا بالقول:“إن الأشخاص الذين يلعبون دور الوسيط في تأكيد ترشيح انتخابات المجلس الحادي عشر يحصلون أحيانًا على ما مبلغ يصل إلى 4 مليارات تومان إيراني“.
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