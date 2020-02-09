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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تعلن مقتل عناصر حوثية بقصف غرب تعز والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
صورة ارشيفية
أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء أمس السبت، إلحاق خسائر بمليشيا "الحوثي"، في قصف بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن المدفعية قصفت متارس ومواقع للحوثيين في جبهة البرح غرب تعز، ما أسفر عن مقتل عدد منهم، علاوة على تدمير أسلحة من عتادهم.
وأضاف أن "اللواء الثامن عمالقة استهدف بقذيفة مدفعية مترساً للحوثيين في الجبهة ذاتها، أدت إلى مقتل اثنين من عناصرهم وتدمير سلاح دوشكا".
وكانت القوات المشتركة أعلنت، الخميس الماضي، سيطرتها على موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في جبهة البرح غرب تعز، إثر معارك عنيفة مع الحوثيين.
من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش اليمني في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب تعز.
وأضافت أن العملية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.
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