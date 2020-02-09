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وزير الخارجية المصري يكشف موقف بلاده من مفاوضات سد النهضة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 9 فبراير 2020

سامح شكري

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قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إن عدد وفير من رؤساء دول مجلس السلم والأمن حرصوا على المشاركة في جلسة السبت نظرا لأهميتها، ورغبتهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية.

وحول مفاوضات سد النهضة، أشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك اجتماعًا وزاريًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 فبراير، موضحا أنهم يسعون للوصول إلى نهائي في الجولة المقبلة.

وأضاف وزير الخارجية، أن معظم المفاوضات ستركز على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق، لافتا إلى أن هناك مجال آخر للعودة إلى جولة أخيرة إذا تطلب الأمر قبل انتهاء المدة بانقضاء شهر فبراير.

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