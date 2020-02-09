شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر جزر كيرماديك النيوزيلندية أمس.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعند تقاطع خط عرض 91ر31 درجة جنوبًا وخط طول 59ر178 درجة غربًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.