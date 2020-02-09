شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعند تقاطع خط عرض 91ر31 درجة جنوبًا وخط طول 59ر178 درجة غربًا.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.
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