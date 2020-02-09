شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أوروبي من دور أردوغان المشبوه بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

سلط موقع «أحوال» التركي الضوء على الدور المشبوه الذي تلعبه أنقرة في غرب أفريقيا، مؤكدا أنه يثير قلق الأوروبيين، وبحسب مقال لـ «ماجد نعمة»، منشور بالنسخة الإنجليزية للموقع، لم يعد هناك أي شك في الدور الذي تلعبه تركيا في إرسال متطرفين ومرتزقة إلى ليبيا.

وتابع الكاتب يقول: كان آخر التأكيدات حول هذه المسألة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 29 يناير الماضي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأشار إلى أن ماكرون أعرب خلال المؤتمر عن قلقه فيما يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي، الذي رأى أنه يتناقض تماما مع ما تعهد به الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر برلين.

ونقل عن ماكرون قوله: «لقد رأينا خلال هذه الأيام الأخيرة وصول سفن حربية تركية يرافقها مرتزقة سوريون إلى الأراضي الليبية. هذا انتهاك صريح وجدي لما تم الاتفاق عليه في برلين.. إنه وعد كاذب».

» انتهاك تركي

وتابع الكاتب يقول: أكد ماكرون وجود سفن تركية قبالة الساحل الليبي واتهم أنقرة بانتهاك سيادة ليبيا وتعريض الأمن الأوروبي وغرب إفريقيا للخطر، وأضاف: يرسل أردوغان المتطرفين والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وأشار نعمة إلى أن حديث ماكرون عن تهديدات تركية لأمن غرب إفريقيا غير مستغرب مع وجود شكوك بأن بعض المسلحين والمرتزقة كانوا يغادرون معاقلهم في طرابلس ومصراتة لغرب إفريقيا، والمعروفة باسم منطقة ذات نفوذ فرنسي، لكنها الآن موبوءة بجماعات إرهابية ومنظمات تهريب عابرة للحدود والجريمة المنظمة، وهناك أيضا حديث عن أن أنقرة تسعى لإقامة قاعدة عسكرية في غرب أفريقيا.

ويضيف متسائلا: السؤال الذي يعذب الحكومات الغربية هو إلى أي مدى سيمضي أردوغان في هذه المواجهة الملتوية في غرب أفريقيا بعد الشرق الأوسط وبلدان المغرب العربي؟ هل هذا شكل من أشكال الانتقام من أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص لإغلاقهما بوابات الاتحاد الأوروبي في وجه تركيا؟

وأردف بالقول: لقد كان من الواضح على مدى عقد من الزمان على الأقل أن فرنسا لن تقبل بانضمام دولة مسلمة إلى هذه المجموعة المسيحية، حتى لو استوفت جميع الشروط المطلوبة.

» صراحة ساركوزي

وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الأكثر صراحة في هذا الموضوع، وتابع: قال ساركوزي في 2 ديسمبر 2015 خلال مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 «السماح لتركيا بالتفكير في إمكانية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي هو خطأ هائل، ما زلت عند موقفي، تركيا في آسيا الصغرى، وليست في أوروبا».

ومضى الكاتب يقول: في 1963، أصبحت تركيا، العضو الرئيسي في الناتو، عضوا مشاركا في السوق الأوروبية المشتركة، وتم الاعتراف بها رسميا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد في 1999 بقمة هلسنكي، وبدأت المفاوضات في 2005، لكن أنقرة كانت تطرق باب الاتحاد منذ أكثر من 50 عاما، بلا جدوى.

ولفت نعمة إلى أن أسباب انعدام الثقة الأوروبية في أنقرة كثيرة، ومنها: الانجراف المقلق لتركيا، خاصة بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016، نحو نظام رئاسي استبدادي، وحملتها على وسائل الإعلام والحريات العامة، ودعمها للشبكات المتطرفة، ورضاؤها عن الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا، وسياسات الابتزاز بتدفقات الهجرة إلى أوروبا، واحتلالها لجزء من قبرص منذ عام 1974، ومؤخرا، توقيعها على اتفاقية عسكرية مع حكومة السراج، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والتي تنتهك بشكل واضح القانون البحري الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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» تورط أردوغان

وأشار الكاتب إلى أن تورط أردوغان المحتمل في دول الساحل وغرب أفريقيا يمكن أن يكون خطوة أخرى على طريق المواجهة العالمية التي تخوضها تركيا ضد المصالح الفرنسية والأوروبية.

وأضاف: يرى خبراء الأمن الفرنسيون أن هذه خطوة محفوفة بالعواقب، بقدر ما تهدد حياة الجنود الفرنسيين المشاركين في عملية «برخان»، التي يشترك بها 4500 جندي، وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينضوي تحت لوائها 13500 جندي، وكذلك استقرار جميع بلدان الساحل التي تضررت بشدة من قبل شبكات المتشددين والجماعات الإرهابية.

وبحسب الكاتب، تظهر الرحلة الأخيرة لأردوغان إلى غرب أفريقيا (السنغال وغامبيا) إلى أي مدى تشكل أفريقيا، وخاصة البلدان الناطقة بالفرنسية ذات الأغلبية المسلمة، ساحة يواجه أردوغان فيها الأوروبيين.

وتابع: إذا كان الأمر مجرد سباق لفتح أسواق جديدة للاقتصاد التركي، الذي يمر بأوقات عصيبة، فقد يكون تعدي أنقرة في غرب أفريقيا أقل إثارة للقلق، خاصة عندما يكون معروفا أن تركيا لها وجود اقتصادي في أفريقيا منذ حوالي 20 عاما.

» التعدي التركي

ومضى يقول: رغم ذلك، وكما حدث سابقا في أجزاء أخرى من القارة، كالقرن الأفريقي، فإن التعدي التركي يتبع إستراتيجية متعددة الأوجه بما في ذلك القواعد العسكرية، وإنشاء شبكات الاستخبارات وتعزيز المصالح الاقتصادية التركية.

ونوه بأن مشروع تركيا أكثر طموحا من مجرد فتح أسواق، خاصة أنه يستخدم صبغة تستخدم الألوان المختلفة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، المتحالفة مع قطر.

وأردف يقول: تدعي تركيا أنها تقدم للأفارقة صفقة أكثر إنصافا من نظيرتها مع الغرب، ولكن الكثيرين منهم غير مقتنعين، وأشار إلى أن تدخلات تركيا، القديمة والحديثة في القارة، تتبع أجندة توسعية وعدوانية، موضحا أن دورها الأخير في ليبيا يثير شكوكهم في نواياه بعد تخليها عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011.

ونوه بأن البعض يرى في سياسة تركيا في أفريقيا وسيلة يسعى من خلالها أردوغان إلى إخراج بلاده من عزلتها المتزايدة على الساحة الدولية بسبب لعبتها الخطرة في الأزمة السورية وفي الخليج والصومال والسودان، وظهور أدلة متزايدة على دعمها للجماعات المتطرفة في سوريا.

ونبه إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعيد النظر في علاقاته الاقتصادية بتركيا، خاصة إذا رأى نفسه مسرحا لألعاب أنقرة.